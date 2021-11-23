27歲踏入職棒殿堂，28歲就奪下2011年新人王的官大元，在2016年34場出賽繳出8.48防禦率，2017年出賽數跌落至12場，防禦率8.79表現同樣不理想。去年在二軍沈潛，一軍僅有5場出賽，防禦率12.15表現不佳。今年重新整裝出發，一軍49場出賽繳出3.14防禦率，更寫下開季連續31.2局無責失分的表現，成為中信兄弟牛棚要角，獲聯盟表彰為2021年中華職棒「東山再起獎」得主。

非科班出身的官大元，並未受過正統的棒球訓練，一路靠著對棒球純粹的喜愛與不輕言放棄的意志力，歷經三級棒球、業餘球隊的磨練，在2010年正式加盟中信兄弟前身兄弟象隊。2011年在中職一軍亮相，繳出45場出賽、114.1局投球，送出91次奪三振，3.46防禦率，首年就拿下一生僅有一次機會的新人王頭銜。

生涯前兩年都靠著中繼投手身份拿下10、11勝，「轉運手」稱號也因此不脛而走。就在嚐到成功滋味的時候，卻因手臂使用量超過負荷，身體開始出現警訊。2013年出賽數65場成為生涯新高，2014年因手臂不舒服，出賽數因此減少至33場。加上當時開放高中生參加選秀，上場機會變少，2017年出賽數銳減至12場，僅有14.1局投球，10次奪三振、防禦率8.79也是當時生涯新高。2018年雖然有27場出賽，戰績3勝1敗，31.1局投球、防禦率4.88。2016到2018年一軍出賽數明顯減少，官大元不因此怨天尤人，持續保持積極認真的態度，持續把自己準備到最好。

2019年出賽數增加至41場，總計54.2局投球，送出20次奪三振，防禦率4.77，成績與前一年相比有所進步，似乎看到在職棒舞台穩定成長的一線曙光，2020年一軍出賽數卻降至5場，主投6.2局送出4次三振，防禦率卻飆至生涯新高的12.15，只能持續在二軍磨練。

歷經一軍風光，也經歷二軍沈潛，現年38歲的官大元深知前幾年數據表現不理想，也因此讓他更想要有所突破。今年在一軍穩定出賽49場，總計66局投球，送出29次奪三振，拿下6個中繼成功，3.14防禦率，更寫下開季連續31.2局無責失分、防禦率0的表現，也達成生涯400場出賽的里程碑，成為中信兄弟倚重的牛棚投手，最強轉運手幫自己轉運成功，歷經低潮不因此氣餒，靠著自身的努力，再站上一軍舞台，獲選為2021中華職棒東山再起獎得主。

中華職棒大聯盟今年再與「三井住友海上集團明台產物保險」攜手打造尊榮不凡的典禮盛會，將在12月底舉辦「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」，表揚選手付出整季的辛苦成果，屆時「東山再起獎」得主官大元投手也將站上頒獎台接受聯盟表彰。明台產險成立60周年，長期以來投入資源推廣體育活動，聯盟感謝明台產險大力支持台灣棒球，每年提供完善的球員保險規劃，持續對中華職棒挹注各項資源，將為年度盛會帶來新活力。