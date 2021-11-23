由於馬來西亞陸續鬆綁疫情禁令，各項活動陸續回歸正常，2022年當地經濟成長（GDP），有機會來到5.5%至6.5%之間。

國營綜合金融服務機構MIDF認為，若民眾大幅消費者的話，人力市場搞不好也可出現復甦。2021年經濟發展受到封城的不利因素影響，第三季衰退了4.5%。

由於現在許多商業活動已重啟，消費者也想要外出花錢。之前因為封城，許多市場需求被壓抑無法抒發，預估本季GDP可望增加，景氣也會更好。

MIDF指出，由於美國通膨問題尚未解決，全球新冠疫情又有升溫趨勢，還有中國大陸房地產前景堪慮下，2022年的經濟前景也無法太樂觀。還有，萬一美國要升息，馬來西亞一定會跟進，到時候融資成本將會提高。

對於當地為數眾多的中小型企業來說，MIDF表示自我商業定位以及商品靈活度很重要，還有須檢視銷售管道以及產業供應鏈。另外，數位化程度也是要跟得上潮流。