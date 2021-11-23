遠航之前針對交通部撤照提出行政訴訟，將在明天高等行政法院開庭，遠航董事長張綱維指出，先前已經發文給交通部及法院，有意進行和解，如果不願和解，將提出國賠，他也希望行政院、監察院出來主持公道。同時，對於被羈押將近一年，他痛斥台北地檢署對他羅織罪名，並爆料因為旗下樺璽公司參與故宮南院BOT案，得罪看好故宮南院商機、已布局許久的南部重量級立委，該名政客看到機會設下縝密圈套，對其執行一石多鳥的報復、遂行其政治目的，直呼是「很離譜的事」。

張綱維表示，因為檢察官的起訴十大罪，讓他被外界冠上「掏空遠航35億元」等「十惡不赦」的印象，名譽、事業被一股隱形的力量摧毀，他可確認幕後黑手為南部某重量級立委，從民航局違法對遠航撤照、由台北地檢署羅織罪名。目前除為遠航復照、復航與交通部民航局力爭到底外，北檢檢察官的濫行羈押與濫訴，也將還原真相以捍衛清白。

他指出，交保後才知道有人想要摧毀他、拉下第一金控董事長廖燦昌、連帶嫁禍予目前的民進黨負責黨務高層，原因起於多年前旗下樺璽公司參與故宮南院BOT案，得罪看好故宮南院商機、已布局許久的當地重量級立委。因此，108年12月11日遠航公司因管理上烏龍而跳票，被看到機會設下圈套。109年1月中旬張綱維召開記者會，宣布將為遠航注入新資金，民航局卻越權快速於同月31日對遠航撤照。同年5月交通部訴願審議委員會「決定書」認定民航局違法，這可能是「設局者」沒有預料到的意外，但至今可有對民航局相關官員作出任何懲處？

張綱維指出，遠航當年淨值-180億元，目前淨值還有17億元，從破產整到起死回生，全部營運資金與重整債務，不論是用自有資金、資產抵押或出售來維持，都是他自己出的資金，檢察官明知遠航是他獨資的公司，故意不審酌因重整期間而未撤銷公發，還認定掏空遠航，繩以刑期高逾10年、證券交易法特別背信罪，但是遠航唯一股東(遠航母公司樺壹也是獨資)，被害人也是他，檢察官濫訴，卻讓他深陷司法迫害。

張綱維表示，目前航空貨運景氣不錯，已經有策略性投資人可注資遠航10～30億元不等，前提是遠航能夠恢復執照。而遠航自救會員工也還有400多人，也一直都提出訴求，今天記者會也巧遇前遠航空服員，該名員工對張綱維請他加油。