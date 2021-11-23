美聯準會主席包威爾(Powell)獲總統任命再續任4年，美國公債殖利率上揚，讓科技股受壓，那斯達克隔夜下滑1.26%。另外歐洲疫情也讓全球股市情緒趨謹慎。

周二香港恆生指數收跌299.76點或1.20%，為24651.58點，為連五個交易日下跌。國企股(H股)跌102.11點或1.14%，為8827.67點。

恆生科技指數跌1.36%。重磅科技股皆下跌，美團跌逾3%，騰訊跌2.4%，阿里健康跌逾4%。

阿里巴巴大跌3%，報133港元。德銀認為阿里上季業績不如預期，並預料獲利率將下滑，下調其目標價3.9%，來到196港元。瑞銀也認為阿里在內地市占率下滑，競爭壓力增大，目標價從229港元下調至195港元。

恆大系股票集體揚升。中國恆大漲6.5%，恆大汽車漲14.8%，恆大物業漲8.4%，恆騰網絡暴漲25.2%。

據香港中央結算系統資料顯示，有近28億股和價值約78億港元的恆大股票，轉入到海通國際持有。市場猜測創辦人許家印可能抵押恆大股份給予海通，進行借貸周轉。