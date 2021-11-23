新光金控旗下元富證券與癌症希望基金會合作舉辦「希望在這裡，疫起抗癌我盒你」活動。元富證券董事長陳俊宏23日特前往癌症希望基金會，提供癌友關懷禮一千份，12月起由基金會關懷團隊訪視各大醫院癌症病房關懷癌友。適逢歲末年終，元富加贈象徵福虎生風的「新光金控虎年幸運提燈」，盼助癌友於抗癌路上更添信心。

陳俊宏表示，元富證券長期關注生技醫療發展及癌症關懷議題，除了持續與各公益團體合作，亦鼓勵員工投入實際行動。今年受疫情影響，陪病變得困難，病友們更可能獨自面對治療過程，因此元富將關懷的觸角延伸癌友日常所需，以撫慰癌友的沮喪心情。盼透過此舉，呼籲各界成為癌友的堅強後盾。元富會持續落實企業社會責任，以永續發展為目標，發揮企業影響力為社會帶來更多溫暖。

元富特地加贈癌症希望基金會虎年幸運提燈。盼癌友透過摺製虎年燈籠，達到復健效果與心靈紓壓，藉由藝術的力量使癌友們忘卻病痛折磨、度過快樂時光。虎年提燈設計理念為祝福來年是好（虎，台語的發音）年，是福年。燈籠摺製結尾，按下亮燈，如同元富陪伴癌友點亮人生新希望；手持虎年燈籠，則代表虎虎生風，象徵抗癌過程一帆風順、早日生龍活虎。

癌症病友除了自身堅強的意志與耐力外，旁人的支持更是他們前進的動力。癌症希望基金會「希望在這裡」病房關懷活動邁入第12年，深受各界肯定，為陪伴更多癌友順利走過抗癌路，今年與可愛的宇宙特派員Kuroro合作，製作兩款療癒口罩收納盒，讓癌友住院期間可將口罩安全收納，並為病房帶來繽紛色彩。活動計劃於12月走進台大癌醫、高醫、大同醫院、小港醫院、柳營奇美醫院探訪癌友，給予癌友最適時的慰問與鼓勵。