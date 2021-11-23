凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，凱基證券同仁在公司推動ESG與社會永續的理念下，積極參與基金會慈善活動，自發性投身社會公益，長期支持庇護工場身心障礙院生、以定期定額方式購買庇護工場烘焙品，用行動來支持身心障礙院生。認購活動連續五年來投入金額已達到400萬元，今年更獲得桃園市政府「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」優勝廠商第一名金質獎，表彰凱基證券同仁們熱心公益，協助弱勢族群不落人後。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券同仁以一年為期，每月一百元購買庇護工坊烘焙產品，已連續五年積極支持愛心麵包認購活動。愛心麵包認購活動不僅協助身心障礙院生讓他們有工作機會，不少同仁更將購買之愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校；一份愛心協助了庇護工場院生，也同時幫助了其他需要關懷的族群。

今年受新冠肺炎疫情影響，愛心麵包配送於5月時被迫暫停，9月疫情稍緩後隨即先恢復烘焙品轉捐贈，再全面趕工追上供應進度，院生們終於可以不中斷寶貴的工作機會。此外，弱勢單位也能夠再定期收到愛心麵包捐贈，老人中心長輩們開心表示，暖心的烘焙品營養又美味，大家都很期待每個月到來的驚喜；偏鄉學校參加課輔的小朋友們同樣很期待愛心麵包，讓他們做功課時不會餓肚子，學習更帶勁。

樂桃桃庇護工場表示，他們依照身心障礙院生個人能力安排工作，讓院生們從工作中獲得成就感，而來自凱基的愛心購買讓他們有穩定的收入，即使去年爆發新冠肺炎疫情影響各行各業，社福募款也受到衝擊，但凱基的愛心支持沒有中斷，成為一股安定力量，撫平了大家的焦慮心情。身心障礙院生的努力需要被社會大眾看見與相挺，讓他們能夠繼續做喜歡的工作並自主生活。

凱基證券以「取之於社會，回饋於社會」理念，與員工共同實踐ESG精神，從凱基慈善基金會提供弱勢學童獎助學金、營養早餐，到捐贈防疫口罩、員工自發定期支持庇護工場、募集耶誕愛心禮物鞋盒送暖偏鄉學童，都希望以與社會共好的精神，傳遞愛心到台灣甚至國際各個角落，發散社會正面能量，實踐企業永續使命。