總太總住戶數幾乎可自成一里，發展出「社區頭家」文化。（盧金足攝）

台中市目前人口前三區分別為北屯、西屯及大里區，北屯區人口數高達29萬人，為台中人口最多之行政區，佔台中總人口十分之一，持續的人口紅利為當地房市撐盤，吸引如總太、龍寶、大毅等建商推案。

北屯區也是台中學生數增加最多的行政區，人口持續增長不僅帶來區域商機，隨之而來的就是龐大就學需求，廍子國小去年校舍完工後就迎來大量新生，僅一年學校立刻面臨硬體設施不足的窘境，今年9月底已開始第二期校舍新建工程。

總太地產看好當地發展，深耕廍子，區域總推案量累積6000戶，最新一期「心生活美學聚落」─「心之所向」憑藉過去經驗，社區BUS等候棧、共享廚坊、室內多功能體育場、心響民宿、寶貝跑酷放電場與五感體驗遊戲場等各年齡層可用公設。

社區公設亮點還規畫秋紅谷級下潛式景觀公園，配合社區外景致共可享超過萬坪綠意。

結合前幾期推案，總太總住戶數幾乎可自成一里，發展出「社區頭家」文化，從社區中發掘各住戶的專才或興趣，社區內循環經濟體，發揚自有商圈，展現出不同其他建商的軟實力。

北屯仁美國小，近期已完成二期「文中小3新設校」的工程招標，近期銷售完畢的龍寶建設與大毅建設「愛臻邸」合建案受矚目。

此外，近東山完全中學的「大毅人人幸福」，全戶附精裝修含冷暖變頻空調，成為當地指標建案。