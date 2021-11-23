台北市議員鍾小平今赴台北市選舉委員會，繳交罷免林昶佐的6738份補件連署書，受訪時還提及「連署達陣」是重回國民黨的伴手禮，是否能成功罷免則要靠黨部主導，此言遭同為北市議員的林穎孟狠批「不演了」，直指罷昶根本是中國國民黨的政治鬥爭戲碼。

林穎孟指出，鍾小平今天提及連署罷免林昶佐是「重回國民黨」的伴手禮，之後要由黨部主導，他只是義工，要靠黨的力量，他之後是否選中正萬華立委，都聽朱立倫的。她直指和鍾小平和前立委顏寬恒一樣，罷免別人都說自己是「義工」，但鍾更誠實，直接表明罷免行動要靠黨部主導，而背後主因是要重回國民黨、選中正萬華立委。

林穎孟提到，2021年經歷高雄市議員黃捷、前台中立委陳柏惟到台北中正萬華區立委林昶佐，已經可以看得很清楚，國民黨愛掛在嘴上的「公民意志」都是假，其實背後原因都一樣，都是為了替自己搭建政治舞台。

林穎孟批評，這就是紮紮實實的政治鬥爭，可見國民黨只會玩弄制度，越來越極端，她相信台灣人民不會認同這種行為。她也點名國民黨主席朱立倫，應該說清楚自己是否要配合鍾小平演出，是不是認同與主導這些假罷免真鬥爭的行徑。