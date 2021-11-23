占地26.57公頃的新莊知識產業園區，其中2.55公頃無使用需求的機關用地，加上周圍原本的0.51公頃廣場兼停車場，共3.4公頃用地，都市計畫個案變更今通過政部都市計畫委員會審議通過，其中1.56公頃畫設為特定產業專用區；1.5公頃變更為交通用地，未來將興建設置長程客運交通轉運站。

新北市城鄉局表示，基地位於捷運機場線及環狀線雙軌交會的新北產業園區站旁，鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，市府透過都市計畫變更，畫設1.56公頃的特定產業專用區，引進知識密集的金融、文化、綠色等科技產業、雲端產業及其它創新跨域產業，以生產者服務業或知識服務業的研發辦公室為主，打造新北金融科技、創新研發示範場域，預計明年招商。

城鄉局表示，另考量產業發展衍生就業及商務等通勤需求，都市計畫變更也回饋1.5公頃的交通用地，未來將規畫設置長程客運交通轉運站，結合機場捷運線及環狀線的雙捷運優勢，讓交通無縫轉運、強化聚集經濟效能，擴大交通服務生活圈。