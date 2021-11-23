台中市因應今年缺水而實施多項限水、抗旱措施，長遠的水資源開發應多方思考，市議員江肇國23日質詢時呼籲水利局積極加速伏流水開發，以備未來雨水集中造成乾旱期的不時之需。水利局強調，水資源開發為中央權責，該局權責為協助緊急抗旱井水權核發及水資源中心再生水廠提供再生水予工業再利用。

江肇國指出，台中市每日用水量約為140萬噸，以大甲溪、鯉魚潭水庫各提供70萬噸為主，因應年中缺水而實施數日限水，並根據經發局資料顯示開鑿完成近88口井；水利局應追蹤抗旱水井使用狀況、是否封存，以及開挖後對於地層的影響。

江肇國說，抗旱水井應急而匆忙開挖，但現旱象已過水源充沛，應審慎思考水井後續規畫。台灣每年降雨集中容易造成部分時期乾旱，水井用水適用於備援，長期水資源開發應多方思考，且除民生用水外，水源充沛也會吸引工業廠商進駐，中科園區日用水量達145萬噸，其中台積電日用水量也需5.4萬噸。

江肇國表示，台中市除仰賴水庫蓄水外，應積極配合中央開發大甲溪、大安溪、烏溪伏流水工程，並思考市區其他溪流開發伏流水的可能。

水利局表示，因應今年枯旱經濟部已進行各種抗旱作為，經濟部水利署已於抗旱期間執行大安溪及烏溪伏流水計畫；其中大安溪伏流水每日設計取水2萬噸，借道后里圳送水至鯉魚潭抽水站至鯉魚潭淨水場運用，以降低鯉魚潭水庫供水壓力。

另外，烏溪伏流水每日設計取水4.5萬噸，藉由新增水源供應彰化，以降低台中支援彰化供水壓力(台中每日支援彰化8萬噸)，上述兩項伏流水計畫皆已於110年5月7日起供水，並視水情狀況啟動。