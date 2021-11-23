為改善北鳳山區文英等里淹水災情，高雄市副市長林欽榮23日邀集農委會、營建署、水利署、鳳山熱帶園藝試驗所等相關單位，共同協調小貝湖、漲皮湖等用地問題，希望可以改善鳳山的淹水問題。

水利局說，北鳳山區地勢東北高西南低，熱帶園藝試驗所、小貝湖及漲皮湖地勢較高，而文華里文化路及忠孝里、忠義里光復路鳳山行政中心一帶地勢相對較低，容易造成積淹水。經檢討後，水利局規畫於園藝試驗所利用現有調節池、小貝湖、漲皮湖等，藉由原有池體蓄留雨水，達成該試驗所園區出流管制。

林欽榮在會中表示，小貝湖未來採開放式空間，並於試驗分所範圍規畫環湖步道，平時可當作民眾散步場所，並兼具調洪功能，另外，園藝試驗分所也同意未來八德路北側三角區逐步供進行微滯洪空間改造及圍牆綠美化。

至於有關漲皮湖地區國產署土地，與第三人存在375減租的租約問題，水利局表示，將以「經濟部水利署暨所屬機關辦理在地滯洪獎勵及補償作業要點」，以在地滯洪補償方式辦理取得土地同意，以加速滯洪調節工程進行，相關工程預計於2022年5月底前完成，可減少鳳山地區水患。