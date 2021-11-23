東南亞股市隨疫情趨緩、疫苗覆蓋率提升，近一季股市表現回彈，投資氛圍轉向明朗升溫，其中又以越南表現最為突出，今年以來胡志明指數仍以30.8％報酬率領先其他國家，隨經濟逐步重啟，建議投資人可多加留意對該區域的布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著當地主要城市疫苗覆蓋率的上升，政府對於疫情控管的限制漸進放寬，多數企業營運和建設發展逐步復工，越南10月PMI跳升至52.1，大幅高於9月的40.2，新訂單和出口需求的成長，也是多月來首度增加，加上大規模的資金刺激之下，皆反映在股市，顯示越南經濟的強勁復甦。

日本電子零件大廠京瓷(Kyocera)在1日宣布，計畫在越南興建半導體封裝的全新廠房，投資額規模估計約100億日圓。由國際企業設廠的消息，代表著越南市場日趨樂觀的成長。

根據當地知名券商VNDirect預估，展望2022年越南在銀行商業價值、基礎建設擴大、大宗原材料價格和國內消費受資金大規格的刺激之下，越南市場長線發展仍可望看好。