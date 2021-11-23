未來房市如何？合庫在23日法說會上，用「價漲量增」來形容。合庫認為，在自住的剛性需求，以及通膨助漲下，房市將有「價漲量增」表現，特別是110年第四季在疫情趨緩之後，信心回穩、市場資金充沛，利率低檔，加上建材價格上揚及缺工不斷，均將使房價不易下降。

根據合庫最新統計，9月底，個人房貸餘額5741億，至第三季，成長5.5％以上，而截至10月底成長量更多，房貸餘額達5786億，較去年5454億，成長331億，比率成長增至6％；而截至10月底止，土建融1532億，較去年底成長224億，較去年底成長率超過17%；合庫指出，目前不動產放款，距離銀行法第72條之2，尚可成長439億，9月份的比率為28.72％，在土建融業務上，未來仍維持慎審樂觀，將擇優質建商承作。

合庫分析，去年下半年因疫情影響淡化，再加上房貸利率維持低檔，以及境外資金回流發酵，市場需求回溫，成交量開始成長，統計109年1-12月買賣成交量達32.66萬棟，較去年同期30.03萬棟成長8.76％，至於110年1-8月成交量22.1萬棟，較去年同期20.02萬棟成長10.39％，房市景氣呈現復甦成長，隨著國內疫情在9月份後逐漸趨緩，民眾看屋意願回升，加上剛性需求、利率維持低檔及通膨助漲下，雖央行及政府相關部會穩定房價的政策陸續推出，但六都加新竹縣市房價均呈現價漲量增表現。

展望110年第四季，合庫認為，在疫苗施打覆蓋率逐步提升及疫情趨緩之下，有助於房市信心回穩，且因市場資金充沛、利率維持低檔，再加上目前的建材報價上揚、缺工問題不斷，導致成本面因素也不易讓房價有下跌的空間，故預計未來半年國內房價短期內尚難有下跌空間。

而除了銀行法第72條之2，合庫亦對不動產放款另設有「總量控管機制」；合庫指出，合庫放款向來有行業別設限，營建業也有訂定承作限額，和各地區可承作的上限，會適時調整各地區限額，以作風險管控。