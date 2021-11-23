經濟部23日公布工業生產指數為134.93，創歷年同月新高，年增11.25％。經濟部統計處表示，由於全球經濟穩定成長，終端需求續強，加上新興科技應用持續擴展，致10月製造業生產指數136.72，較上年同月增加11.53％，連續第21 個月正成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增15.72％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻來源，主因5G、高效能運算等應用需求持續，帶動半 導體等相關電子零組件產量續居高檔，加上大尺寸工控及商用面板需 求延續而增產。電腦電子產品及光學製品業年增4.88％，主因儲存裝置 需求續強，以及廠商擴增國內產能，加上虛擬實境裝置、汽車電子控 制器生產上揚，惟行動裝置鏡頭因高階手機鏡頭訂單縮減而減產，抵銷部分增幅。

傳統產業中，因全球市場景氣復甦，以及數位轉型驅動廠商設備投資意願，加上終端產品及基建需求持續增溫，帶動機械、上游鋼鐵及塑化原料增產，致機械設備業、基本金屬業、化學原材料業分別年增 25.05％、9.02％及2.71％；另汽車及其零件業年增2.82％，主因國外汽車零件訂單持續增溫所致，惟小型貨車因消化舊型車款而減產，抵銷部分增幅。