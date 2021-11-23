合庫金23日下午召開法說會，除了前三季獲利創新高之外，今年合庫金獲利較去年大舉成長超過3成，對於明年的股利配發，主持法說會的合庫金總經理陳美足亦釋出利多指出，往年都有85％配發率，因此110年也將根據合庫金最新的獲利狀況，由董事會與股東會來決定，應可樂觀期待；合庫金總股利水準去年為每股1.05元，倘若以今年合庫金目前年獲利成長超過32％，及維持85％的股利配發水準來看，明年每股的總股利水準可望超過1.3元。

而合庫金先前最好的平均年終行情則有6.5個月，依法說會上揭露的方向，今年應可往7個月的方向期待。對於今年的年終行情，陳美足指出，合庫金向來重視讓員工也能分享公司獲利的成果，今年獲利大幅成長，因此今年年終行情會比去年更好。

對於升息對合庫獲利的幫助，合庫評估，升息對金融業利差有幫助，合庫會計部主管預估，央行若升息1碼，銀行業存放款利率調整情形，定存利率會調高半碼，若以過去經驗來看，依照合庫的存放比及活存比來看，存放利差和淨利差會上升7至8個基點，若央行下半年才升息，則半年的影響約在4點左右。

對於明年經濟成長展望，主持合庫法說會的金控總經理陳美足指出，根據研究機構的看法，明年成長力道將有所減緩，主要原因包括了今年的景氣回升基期提高，且明年聯準會將縮減購債規模，啟動升息措施，會增加國際金融市場不確定性，此外，整體國際經濟環境也有變數，包括通膨、缺工缺料、貨運塞港的供應鏈斷鏈、能源價格偏高等，都會影響製造業及進出口表現，市場也高度聚焦在利率走勢，合庫金也將因應各突發風險來確保營運穩健。

合庫的存放款業務同步大幅成長，第三季底放款、存款餘額分別達2兆4810億、3兆3612億，各成長 6.55％、7.52％，在股市動能的帶動下，合庫活存增加11％是存款增加主力，第三季底總存款量年增約2400億，放款也增加約1600億，存放比亦來到73.81%近一年來最高水準。

此外，合庫的資產品質明顯好轉，第三季的總提存減少45.38％，但呆帳覆蓋率則大增224.22％，逾放也大幅減少35.62％，從約80億降為51億，現在為577.86％。

合庫金旗下合庫銀、合庫人壽、合庫資產、合庫證券等四家子公司獲利均大為成長，身為獲利領頭羊的合庫銀獲利成長33.21％，也帶動金控獲利大舉成長32.91％，證券、資產管理、人壽則分別成長19.84％、62.25％、36.96％，目前合庫金銀行之外的其他子公司獲利總佔比為85％，已備多引擎動能架勢，包括合庫人壽初年度保費收入大幅成長3成，而合庫金總資產規模截至第三季底續增為4兆3144億，年增率7.81％，而合併淨值在放款、投資雙力助攻之下，近一年來淨值再增約1000億，增幅4.78％。

今年以來，合庫的獲利成長以國內為主力，在今年首季大幅增加提存之後，第二季的海外獲利佔比已從今年第一季的9.61％大幅回升至28.45％，第三季維持在28.48％較第二季約當的水準，其中，今年第三季美國獲利及新南向分行獲利表現亮眼，美國較去年同期成長43.35％，新南向分行更較去年同期倍增，成長111.76％，並已獲核准設立休士頓分行。