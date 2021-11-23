公用事業基金表現不俗，今年來平均報酬率達5.7％，超越MSCI世界公用事業指數1.7％的漲幅；若以近1年來觀察，平均報酬率甚至達到15％。投信法人看好，通膨增溫、疫後重建、能源轉型3大題材帶動下，將為公用事業類股增添更大的多頭續航動能。

統計國內投信發行的公用事業相關基金，包括：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、美盛凱利基礎建設價值基金、瀚亞亞太基礎建設基金、保德信全球基礎建設基金、首源全球基建基金等，近一年來表現都優於平均水準。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人許書豪表示，公用事業類股屬於防禦型資產，向來股價表現溫吞，不過今年來卻受到投資人大量關注，走勢活躍。以MSCI世界公用事業指數為例，近期反彈突破月線、季線與年線等均線，格局再度偏多。

許書豪分析，資金湧入公用事業類股，主要看好3大題材：一是通膨增溫，由於公用事業費率通常隨著物價而調整，較能抵禦通膨上揚的風險，在過去美國核心物價指數處於4％以上的高檔區間時，指數正報酬機率達100％、平均漲幅25.2％。

二是疫後經濟重啟，生活回歸常態、商業活動與製造業開工，水、電等用量回升；加上，各國政府推動財政擴張以刺激經濟發展，如：美國的5500億美元基建法案、歐洲的7742億美元復甦基金等，都為公用事業產業帶來新商機。

三是氣候變遷議題浮上檯面，美、歐、日、陸等超過40個國家，提出碳中和目標，促使能源產業轉型，而許多水電瓦斯公司早看準風向轉變，發展太陽能、風電等再生能源、儲能技術，為本業帶來擴張的機會，將為公用事業類股增添多頭續航的動能。