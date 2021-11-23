大陸國務院日前批覆「關於十四五對外貿易高質量發展規劃」，強調推動高水準對外開放，加快培育參與國際經濟合作和競爭新優勢。

中國政府網23日公布批複並表示，要開創開放合作、包容普惠、共用共贏的國際貿易新局面，推動國內國際雙循環互促共進，以深化供給側結構性改革為主線，以推進貿易高質量發展為主題，以貿易創新發展為動力，統籌貿易發展和安全。

大陸國務院辦公廳日前公布「推進對外貿易創新發展的實施意見」指出，在符合世界貿易組織（WTO）規則前提下，加大財政金融支持力度，用好經貿發展專項資金，適時調整部分產品關稅，增加大陸緊缺和滿足消費升級需求的農產品進口，擴大先進技術、重要裝備和關鍵零部件進口，支持能源資源產品進口。

大陸商務部7月曾印發「十四五」商務發展規劃，預計「十四五」時期社會消費品零售總額年均增5％，2025年有望達到人民幣（下同）50兆元，貨物進出口額年均料增2％，2025年將達到5.1兆美元。