位於宜蘭縣文化局的圖書館，是唯一一座縣級圖書館，但有管線老舊、漏水等問題，經教育部補助2.5億元，以總經費4.27億元新建，工程預計2024年底完工，為使閱讀不中斷，縣府將在文化局圖書館閉館期間，運用「化龍一村宿舍群」空間作為臨時圖書館。

宜蘭縣文化局表示，文化局圖書館是縣內總圖書館，收藏30餘萬冊書籍，新建圖書館是將現有圖書館升級為A館，另新建館舍B館，以及地下停車及書庫空間。

圖書館新建工程主結構體預計今年11月底完成規畫設計階段，12月主體工程上網公告，工期為28個月，如明年5月開工，預計2024年8月完工；室內裝修工程預計明年8月規畫設計及監造案發包，後年10月工程上網公告，2024年初開工，同年底完工。

為使縣民閱讀不中斷，在圖書館新建工程期間，縣府會運用位於宜蘭市的「化龍一村宿舍群」空間，規畫兒童、青少年、銀髮等族群的閱讀空間，營運開放期程配合圖書館新建工程調整。

文化局表示，今年12月圖書館兒童閱覽室關閉，化龍一村的兒少書房預計明年1月底前啟用，明年3月圖書館全面閉館，化龍一村的樂齡書房預計明年5月底前啟用，文化局也會以圖書策略聯盟、行動巡迴書車等方式，讓圖書館館藏開放民眾閱覽。