位在迪化街二段的「大橋教會」在1886年落成，至今已135年，「大橋教會」也是馬偕博士在大稻埕興建的第一個教會，如今僅存北棟側翼建物「牧師辦公室」為馬偕時期興建的原建物，目前由一群牧師所管理，作為社區服務使用，台北市文資委員會審議半數同意「大橋教會」登錄為歷史建築。

台北市最早的禮拜堂為「大龍峒禮拜堂」，但在1884年中法戰爭期間被摧毀，事後馬偕博士向清廷爭取，以賠償金方式重建石造尖塔教堂，並由馬偕親自設計，也就是現在的「大橋教會」，原名為「枋隙禮拜堂」，而現存牧師辦公室，仍保存清待時期2尺的唭哩岸砌牆與尖拱窗，呈現當時的建築工藝特色。

大橋教會牧師魏永慶表示，通過歷史建築身分，對教會而言，是個歷史性的見證，從馬偕到現在，中間雖然經過不同的歷史，有遷移和建立，每次看見歷史建物都是重新提醒我們外國的傳教士對台灣的愛。

魏永慶也提到，將把這份愛持續分享出去，幫助社區弱勢的族群，大同區迪化街二段是個被隱藏的區域，透過歷史建築的鑑定，或許能重新吸引更多人過來，最近因為知道馬偕曾經建立教會在此，也會活絡人潮，讓更多人認識這塊土地。

文資委員王維周指出，大橋教會的牧師室為馬偕傳教並興建教堂，是北市唯一的見證，大橋教會是馬偕興建的四座教堂之一，不應以其建築外觀為判斷文資價值的標準，更應思考期歷史的意義。

文資委員詹添全也表示，大橋教會是馬偕在台北市興建的4座教堂（錫口、艋舺、大龍峒、新店）唯一遺留的實體見證，其他3處皆已拆除，委員郭瓊瑩提到，大橋教會是台北傳教歷史的重要見證，未來修復應保留恢復原來的中軸線與風貌。

魏永慶表示，將持續結合社會資源，照顧社區的青少年兒童，他強調，兒童教育很重要，否則會有很多社會問題，大橋教會也會持續提供長者互動的空間，預防失智，盼青年未來也能將這份愛回饋到教會。