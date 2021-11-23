網紅小J被封「重機女神」，最近卻被YouTube團體「大麻煩」成員「重讀」爆料是偷吃慣犯，跟自己交往時睡他兄弟，且會利用重讀的人脈得利益，害兄弟鬩牆。小J原本堅持沒錯，今（23日）凌晨終於拍片道歉了。

重讀19日時在YouTube頻道上傳被小J騙感情的內幕，表示因為拍片認識小J，被女方積極追求後開始交往，想不到她卻偷偷跟另一位重機YouTuber「小偉」搞曖昧，並利用自己的人脈認識交情10年的網紅「怪異博士」，主動問對方要不要在一起，讓重讀氣罵：「睡完我還想睡我兄弟？」

重讀公開當面跟小J對質的畫面，問女方：「你憑什麼認為，你可以跟我結束完關係之後，跑去跟我兄弟搞曖昧…」，小J態度不以為意，強調「我覺得是我的自由，我覺得我沒有錯」讓重讀覺得很誇張，決定講出舊愛交友圈混亂的實情。

小J經過一夜沉澱，23日凌晨在IG發布道歉影片，頂著素顏亂髮，淚眼汪汪地7度鞠躬認錯：「我要向所有因為我而受傷的人，跟你們道歉，對不起，我不應該因為我自以為是的感覺去定義，是我自己三觀有問題，這與我的家人和媽媽無關，在這裡再次與被我傷害過的所有人道歉，對不起。」並期盼大家再給自己一次反省的機會。

不過眾多網友都不買單，留言砲轟：「為什麼要把自己的錯誤行為搞得好像都是別人的錯，真的是刷新我的三觀欸，妳真的不值得原諒」、「那你就叫暈船博士出來講啊」、「爆料那個人我不覺得怎樣，我只心疼小偉他對妳那麼好」、「女重機圈的破壞者」，但也有另一派網友認為人總會犯錯，「知錯能改，善莫大焉，希望大家給小J一次機會」、「痛苦表示你在成長，打不倒你的都會讓你更強大，讓自己好好開心的活著，加油」。