雲林縣北港鎮萬有紙廠因破產閒置10餘年，經資產管理公司整合後開發為工業區，近日廠區內高達78公尺的大煙囪已順利拆除，面對日後招商，地方擔心會引來高汙染性工廠，雲林縣政府城鄉發展處23日表示廠區設定為乙種工業用地，只限低汙染或無汙染產業進駐。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，廠區占地14公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經金聯資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，去年開始進行開發，計畫打造成工業區吸引回流台商進駐。

金聯資產管理公司前年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，沒想到煤倉傾倒時造成巨大震動，導致附近民宅龜裂引發爭議，今年9月底拆除78公尺大煙囪，施工單位採用新工法，以由上而下小區塊破碎方式拆除，經過1個多月施工，近日順利拆除完畢。

附近民眾表示，萬有紙廠閒置多年，能夠活化招商，可增加就業機會、帶動地方發展，大家歡迎企業來投資，但拒絕高汙染產業，希望能設置輕加工產業，例如食品加工廠、農產品產銷公司，才能減少對立、創造雙贏。

縣城鄉發展處指出，萬有紙廠目前為甲種工業用地，可興建化工、重工等廠房，但因應民眾反映，將會在北港第5次都市計畫通盤檢討時，變更成為乙種工業用地，只限低汙染或無汙染產業進駐。

城鄉發展處強調，在甲種工業用地未取消前，若萬有紙廠申請新建工廠，必需經過建設處、城鄉發展處審核，縣府一定會嚴格把關，不會讓高汙染工業設在社區周邊，確保民眾住的權益。