繼SOGO台北店周年慶後，SOGO天母店、新竹店將分別於12月1日與2日壓軸登場；SOGO天母店長蕭淑英表示，天母店是北台灣最後一檔百貨周年慶，愈接近耶誕節，過節送禮的氣氛愈濃厚，加上冷天氣、五倍券等加持，天母店將能展現周年慶的爆發性，達成全年47億元的目標。

SOGO天母店周年慶推出化妝品9折、服飾6折起，百貨服飾當日消費滿5000元送500元，家電藝品滿1萬元送500元，首5日再加碼，消費滿6萬元送1000元；SOGO百貨表示，天母店壓軸當場、優惠最接地氣，尤其寒冬來襲之際，貨源將由其他分店支援，保暖冬裝陣容最齊全；天母店今年與哆啦A夢合作，推出聯名話題來店禮，包括保溫保冷托特包、折疊桌、LED體重計等。

SOGO台北店周年慶22日結束，業績成長3％、優於預期，歸功於商品力、回饋力道強勁，外在因素有五倍券、國境封鎖、通膨預期效應及冷氣團加持，而忠孝館升級改裝，也成了今年周年慶業績的大助力。

有趣的是，今年與往年周年慶不同的是搭上通膨議題，黃金保值商機大爆發，反映在周年慶的業績表現成長達3成，除了買千送百、相當於九折價格，黃金成了民眾抗通膨的工具之一。

SOGO百貨表示，既然是抗通膨，消費者到百貨公司挑選黃金，一改過去金飾的消費主軸，這次周年慶交易的多是「金條」； 居家宅在家也需要儀式感，今年餐磁類商品銷量大增，歐系品牌大家電也搭上通膨議題，洗碗機銷售突破千台。