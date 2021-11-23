道格瓊斯在2013年為印地安人的比賽開球。（美聯社資料照）

前大聯盟明星投手道格瓊斯(Doug Jones)於美國時間22日去世，他今年64歲，克里夫蘭守護者隊在官網提到死因是新冠肺炎（COVID-19）引起的併發症。前隊友史溫戴爾(Greg Swindell)推文：「一位老友，隊友，丈夫、父親，祖父，並且是一位傑出的投手道格瓊斯去世了。」守護者隊官網稱讚道格瓊斯為「隊史的優秀球員之一。」

道格瓊斯是牛棚投手，他和當今流行暴力快速球的牛棚投手不同，最有名的是他的慢速攻擊方式。他的二縫線速球只有差不多80英里的時速（128.7公里），還有非常厲害的變速球，擅長讓打者失去揮棒節奏。

1982年道格瓊斯在釀酒人出道大聯盟，只投了4場比賽就被釋出。直到4年後他才在印地安人（守護者隊）重返大聯盟，他的才華在1988年破殼而出，被球隊任命為終結者，以自責分率2.27拿下隊史新紀錄的單季37次救援，兩年後他又拿下新高的43次救援。

進入1990年代道格瓊斯一度失去戰力，轉戰太空人、費城人、金鶯、小熊、釀酒人、印地安人、運動家等多支球隊，這些球隊都在官推悼念他。道格瓊斯退休前比較出名的一戰是他在1997年對皇家投過一次「完美一局」，也就是單局9球三振3名打者，對手是強尼戴蒙(Johnny Damon)、古柏(Scott Cooper)、麥爾斯(Rod Myers)。