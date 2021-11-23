台鐵局近期接連發生大山站電力設備故障、蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆=大里鋼軌斷裂、台北-松山間電車線故障等事故事件，影響路線上列車運轉，亦影響旅客通行，並損及鐵路運輸信心。交通部長王國材今（23）日除要求台鐵深切檢討，並邀集相關業務主管親自聽取台鐵報告檢討結果，以及後續因應措施。

交通部今日發新聞稿表示，為避免小事件累積成大事故，王國材格外重視近期3個月台鐵發生的9件事故事件，亦請交通部政務次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微及台鐵運務、工務、電務、機務等4位處長共同出席。會議一開始王國材表示，台鐵近期發生多起事件，令各界質疑螺絲鬆了，要求檢討的聲浪四起，交通部嚴肅看待此課題，他更嚴厲要求台鐵立即提出改善對策。

交通部指出，自0402太魯閣號事故後，交通部已責成台鐵優先安全改革，每日上午8時50分由局長親自主持高階技術會報，將事故責任制度轉化為品保預防制度，追蹤管考事故案件及專案改善進度，並對前一日異常及當天保安注意事項提出討論；另外，請台鐵局持續於110年底完成安全管理系統（SMS）建置，以將風險意識及安全文化內化至基層落實執行，形塑安全組織文化。

會議經檢討後指示，第一線同仁不遵守標準作業程序導致嚴重事故者，請台鐵局依規懲處，主管人員亦需負起督考不周的連帶責任；另外，斷軌的防範部分，要求加速導入科技技術輔入台鐵現有人力巡檢機制，並針對物料的檢視及更換周期，務必依照規章辦理。會後已責成胡湘麟持續督導台鐵就近期3個月事故事件中，再深入檢討規章制度及標準作業程序，務使在過去的錯誤中，找到未來改善契機，避免再次重覆發生。