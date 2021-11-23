明天適逢國民黨黨慶，黨中央考量黨務主管已規劃參加各地黨慶活動，中常會停開一次，遭黨內質疑是為了避開「同舟計畫」後續波瀾。對此，國民黨祕書長黃健庭詫異表示，「這完全無關」，各縣市黨部明天將舉辦黨慶活動，主席朱立倫要去台南、他到彰化，接著也有很多行程，所以停開中常會是讓中常委熱烈參與黨慶，藉此營造黨的團結。

黃健庭說，「同舟計畫」是特別條例，原來的黨紀維持不變，過去黨紀對開除黨籍者，曾規定3年後才能申請恢復，後來改成6年，這真的沒有一個絕對的標準，既然現任主席有此想法，欲把黨員找回來，因此就執行此計畫，將處分年限減半，簡化回黨的程序，目的是希望營造黨的團結。

黃健庭指出，他理解過程中有些不同聲音，在黨這個大家庭中，兄弟姊妹之間有時會吵個架，這很正常、沒什麼，耶穌說「不抵擋我們的，就是幫助我們的」，這就是愛的展現、耶穌的教導，他期待國民黨能有這樣的愛與包容，面對未來挑戰都團結一致。

至於基層抱怨黨中央缺乏溝通，黃健庭驚訝「哇嗚」一聲後說「這到底要怎麼溝通」，他說，中常會是黨的決策機制，通過後就發布執行，至今他接到的反應也以正面居多，面對黨內不同意見，他都理解也有聽到，但在這個階段，政策已經定了，大家就相忍為黨、團結一致往前走。

媒體詢問，由中廣董事長趙少康發起的戰鬥藍，近來積極宣傳公投，頗有跟黨中央戶別苗頭意味，黃健庭說，他不會從此角度解讀，黨內有更多人能各自努力、目標一致，為了年底公投、明年2022地方選舉或2024重返執政，只要是朝著這目標努力，大家分頭努力，這沒什麼不好。

黃健庭舉例，現在很多活動，有的是主席去、有的祕書長去、有的是副主席等，大家各自分工朝著目標努力是好事，寧願用正面態度看這件事情。至於年底公投結果恐將影響朱立倫未來布局，若四項都通過恐被戰鬥藍收割，黃說，公投是人民意志的展現，不是政黨對決，而是努力把理念宣達出來，為了台灣永續發展。