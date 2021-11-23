桃園市長盃排球錦標賽因疫情一延再延，終於在上周末舉行，為疫後首個重要比賽，八德國中男、女排都奪下冠軍。疫情期間球隊採線上教學，無論練體能、戰術指導毫不鬆懈，選手們直呼，好久沒比賽，能再次和隊友熱血打球真的好不容易。

八德國中女排隊長林家瑜及男排隊長林家亨合影。（陳夢茹攝）

八德國中男排成立近20年，男排歷年競賽成績優異，女排雖然是2016年才成軍，表現也相當亮眼。市長盃為疫情解封後首個重點比賽，男排教練葉哲仁說，很開心可以奪冠，將近3個月沒有練球對選手來說相當徬徨，這能增加他們的自信心。

葉哲仁表示，疫情前期採取線上教學，開菜單讓選手在家練體能，維持身體基本體能，後期因有人數限制則改採分流教學。「3年級選手的心理壓力特別大！」，葉說，男排有18人，其中5人是3年級學生；女排有20人，其中有11人是3年級學生，當時疫情遙遙無期，快畢業卻面臨沒有比賽可打，家長及選手的心情都非常不安。

「很久沒有接觸比賽好陌生！」，男排隊長林家亨說，在家沒辦法練球，這是接觸排球後第1次將近3個月沒有練習。談及比賽過程，林表示，決賽對上福豐國中相當緊張，但身為隊長會盡量帶動球隊氣氛、提振士氣，5戰3勝下奪下冠軍。

女排隊長林家瑜則表示，即便在家不能練球，但好在她球感恢復快，不太有影響。比賽過程中，女排選手都會彼此鼓勵，尤其她會跟隊友提醒「失誤就忘掉，不要影響心情」，最後以直落二贏得冠軍。林家瑜不僅球打得好，成績也非常亮眼，現為校排第2，她笑說，家人很支持她打球，除了球感恢復快，自己對課業的理解力也不錯。