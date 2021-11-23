國家通訊傳播委員會（NCC）於 2020年11月18日，一致決議中天新聞台不予換照，對新聞自由的傷害相當巨大，至今一年過去，據最新的民調顯示「近6成網友一面倒」認為「有傷害」，引發討論。對此，國民黨台北市議員羅智強分析認為，這些數據都在告訴蔡英文總統，「人民不忘，中天被關」，更是覺得關掉中天讓台灣更差、讓執政黨更爽。

羅智強23日在臉書發文指出，「保障新聞自由」六個大字，報紙雜誌、電視廣播應反映多元公論，避免寡頭壟斷的主張，明載在民進黨1986年制訂的〈基本綱領〉，是民進黨的創黨價值、神主牌。

但是，時隔34年，完全執政的蔡英文、民進黨，卻背棄創黨理念，在社會的質疑與反對聲中，強行關掉中天電視台，讓超然獨立的NCC，變成政治力的髒兮兮。

羅智強指出，當年TVBS的民調顯示，41%民眾反對中天被停播，只有23%支持，53%民眾認為有政治力介入，只有20%覺得沒有，47%民眾認為這會傷害言論自由，只有30%不認為。且有48%民眾擔心中天關台後新聞自由會被限制，只有38不擔心。

另外，「台灣智會」今天公布的民調顯示，57%民眾認為中天關台對新聞自由傷害很大，只有20%覺得沒傷害。59%認為新聞媒體應多監督執政者，監督在野黨僅8%，但認為目前台灣媒體監督在野黨較多的比例，竟高於執政者。

羅智強坦言，這些數據都在告訴蔡英文，「人民不只不忘中天被關，更是覺得關掉中天，讓台灣更差、讓執政黨更爽」，三、民、自照三餐監督在野黨，這就是民進黨創黨追求的「反映多元公論」、「避免寡頭壟斷」？其實說穿了，在黨意面前，都只是遮羞布。