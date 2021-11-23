大陸影后周迅在電影方面獲得許多大獎肯定，她是兩岸三地首位華人電影獎大滿貫演員，2年前罕見出演小螢幕作品《如懿傳》，不僅討論度高，她也再登事業巔峰；前陣子傳出離婚後的她熱戀小13歲樂手卓越，日前又被路人直擊不顧形象和鮮肉演員合照，完全不像個影后讓網友笑歪。

47歲周迅和趙薇、章子怡、徐靜蕾並稱大陸四小花旦，出道30年來獲得大大小小獎項肯定演技，更以古裝電視劇《如懿傳》人氣再飆升；而影后的感情生活也很不一般，2014年閃婚美籍華裔演員高聖遠，去年卻傳出已離婚，不久前則被拍到和小她13歲的樂團吉他手卓越甜蜜牽手，疑似熱戀中。

周迅和鮮肉演員們合照毫無架子，不顧形象放超開的模樣讓網友笑歪。(圖/ 摘自微博)

最近周迅和大陸人氣鮮肉男星王一博合作微電影，還是演一對情侶，兩人年紀相差23歲，因此她還多了一個外號「小鮮肉收割機」；有網友曬出直擊周迅和王一博合照模樣，發現她和王一博、王傳君、程耳等鮮肉男演員在電影局門口自拍，她為了拍好照片不顧形象紮起馬步，4人擠在一起的模樣格外搞笑。

畫面中的周迅穿著花襯衫和短褲，一頭秀髮散落肩上，拍照時拉低口罩，和3名鮮肉演員合照完全沒有影后架子，看起來超級有親和力又接地氣，仿佛從螢幕中就能感受到她的爽朗；網友看到照片也紛紛笑說，「能不能有點女明星的自覺」、「哈哈哈笑死了周迅」、「周迅一蹲，哈哈哈全蹲，好像旅遊團」、「這拍照的姿勢真的豪邁又瀟灑」、「迅姐有點搞笑天賦在身上」。