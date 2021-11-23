交通部航港局配合彰化外海離岸風場開發，畫設長22海浬、寬9海浬的彰化風場航道，商船進入航道要提前8小時報備，外傳經濟部能源局畫設該風場時，並未找各單位協調，以致後續上路時遇到不小反彈。航港局證實，確實是畫設完才被告知，一看發現所有船都要被迫走澎湖外海，協商後畫出航道，為避免各單位溝通不足，與能源局、漁業署成立風場航道航行安全推動小組，透過溝通平台取得平衡。

航港局劉志鴻表示，能源局當時在彰化風場畫了一大塊說要做，公告一出來，航港局發現南北向所有船都要繞道澎湖外海，才能進到台中港、台北港、基隆港等，因此要求能源局在風場中間要畫設航道，並與漁會、航商協調，才畫出22海浬、寬9海浬航道。

劉志鴻坦言，經濟部先畫完風場，才來問航港局意見，「他們可能認為海上到處都可以走」，為了避免誤會再上演，現在苗栗外海第二階段的區塊開發，大家希望經濟部要哪在畫風場一定要先講，各單位有需求才可以提出，例如航港局要畫設航道、軍方可能有軍演區域等，各單位需求湊一湊，確定好哪裡不能做風場，其他區塊再開放出來，「跟彰化剛好是反過來」。

航港局表示，現已成立風場航道航行安全推動小組，進行跨部會及有關利害關係人之溝通協調，並於11月16日召開小組啟動會議，除由航港局、能源局及漁業署副首長擔任共同主持人外，將邀集海洋委員會海巡署、全國漁會、台中區漁會、彰化區漁會、風電開發相關協會代表及相關專家學者共同擔任委員，並視會議議題邀集有關（單位）人員列席參與討論，期能在「永續綠能」、「便利漁民」及「航行安全」之間取得平衡。