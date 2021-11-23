三芝茭白筍農損現金救助 12月2日前可到公所申請（農業局提供／戴上容新北傳真）

三芝區茭白筍今年受8、9月連續高溫影響，導致黑穗菌絲體無法侵入茭白筍中，使茭白筍基部不會膨大，無法孕筍，導致產量僅剩3成，農民苦不堪言，農業局第一時間通報中央災害救助，農友於12月2日前攜帶相關文件到三芝區公所申請，救助額度為每公頃3萬6000元。

三芝區茭白筍種植面積約為100公頃，年產量約為600公噸，主要栽培品種為赤殼種，產期集中於中秋節後10、11月，以三芝區為主要產區。相較於南部，新北市茭白筍肉質潔白細嫩、甜美，單價高，為北海岸秋冬季重要高經濟作物。近期為茭白筍採收期，三芝區農會陸續接獲農民反映，茭白筍有生長不良及開花情形。

在接獲三芝區農會通報後，農業局於11月5日(五)邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝區勘查確認有茭白筍農損情形，農業局隨即協助爭取中央的農業天然災害救助。由於今年8、9月連續高溫，水溫高不適合黑穗菌生長，以及茭白植株生長特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，使地上莖基部不會膨大，即不會孕筍，導致茭白筍損害情形。

農委會於11月22日(一)公告新北市三芝區為辦理茭白筍110年8-9月高溫農業天然災害現金救助及低利貸款地區。農業局第一時間已通知三芝區公所11月23日(二)開始受理民眾申報，救助額度為每公頃3萬6000元。

農業局長李玟表示，為了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受高溫影響損害達2成的農友，請於即日起至12月2日(含例假日)，攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請(8：00-12：00)。如有任何疑義，可隨時洽詢三芝區公所(02)2636-2111。