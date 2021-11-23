新北市鶯歌建國里周邊車位難求，地方民代去年爭取在國華街公八公園預定地設置興建地下3層的公有地下停車場。不過，該工程未被納入前瞻補助計畫，市議員蘇泓欽表示，先前新北5座前瞻停車場發包就已拖延許久，公八停車場工程款已暴增至5億多元，全數由市府自籌，擔憂施工進度無法趕上三鶯線通車。

鶯歌區國華街周邊老公寓多，合法汽車停車位少，常會出現臨停亂象；地方民眾反映，當地停車位僅有1300多個，但使用需求超過2500個，返家常需要花上數十分鐘找車位，有時將車停在家門，還會遭開單舉發，相當困擾，因此從2017年便開始爭取設置地下停車場，市府去年會勘三鶯線國華站後通過可行性評估，決議設置地下停車場，當時初估需花費3.75億元設置。

蘇泓欽表示，受到國際原物料大漲、疫情影響，市府的5座前瞻停車場僅管增加2億元經費，仍面臨無人投標的困境，只能將設計標獨立先行，排序在更後面的鶯歌公八公園停車場，未納入前瞻計畫內，工程費又暴增，即便明年發包，最快也要推遲到捷運通車後一年才能完工啟用，擔憂經費不足會步上延宕後塵，希望市府能加速發包興建。

交通局表示，目前鶯歌公八公園停車場、三重玫瑰停車場、蘆洲長安停車場3處工程都未申請前瞻補助，全數將由市府自籌，3座都已編入明年預算，目前鶯歌公八公園停車場、蘆洲長安停車場已進入規畫設計階段，為了趕上三鶯線通車時間，鶯歌公八公園已加速辦理，未來將視營造環境及物價漲調整發包模式，啟動招標計畫及工程期程。

另外，板橋溪北公園、板橋忠孝公園、三重興華公園、板橋信義國小、三重信義公園5座前瞻停車場，總預算已提高至17億元，並延長工期，目前除了三重信義公園，其餘4座的設計標都已得標，預計明年可完成設計作業，力拚2025年完工。