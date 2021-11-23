立法院今日三讀通過增訂《土地法》第219之1條文，未來各縣市地政機關，應每年公告被徵收土地使用情形，並通知原土地所有權人或其繼承人。

《土地法》第219條規定，私有土地經徵收後，如徵收補償費發完滿1年，仍未依徵收計畫使用，原土地所有權人可在滿1年的次日起，5年內申請收回土地。

今日三讀通過的《土地法》第219之1條文，增訂各縣市機關應每年將被徵收土地，通知、公告原土地所有權人或其繼承人，以利其收回的權利。如果地政機關沒有依規定通知或公告，原土地所有權人或其繼承人，可在徵收計畫使用期限屆滿次日起10天內，申請收回土地。此案也適用於施行時收回土地請求權時效尚未完成者。

內政部次長花敬群表示，修法後將有助於充分揭露土地徵收資訊，保障原土地所有權人及其繼承人主張收回土地權益。

國民黨立委林思銘在今年10月27日內政委員會曾指出，1990年2月後，土地徵收都是採《土地徵收條例》，內政部要增訂《土地法》第219之1條，但卻沒處理《土徵條例》，實在很奇怪。花敬群回應，會再盡快辦理。