達方旗下智慧動能自行車品牌BESV，首間生活風格館正式開幕。董事長蘇開建表示，BESV擁有完整的電動自行車產品線，從折疊車、淑女車到登山車一應俱全。現在更結合旅遊、餐飲、活動成立BESV LIFESTYLE生活館，預計在2年內在北中南各成立1家。

BESV LIFESTYLE生活風格館於23日在台北實踐大學開幕，並推出全新餐飲品牌A2H複合式咖啡店。A2H源於BESV相同的願景—追尋健康與快樂的驚奇體驗，為「驚奇（Amazing）」、「健康（Health）」、「快樂（Happiness）」各擷取首字母所組成。

BESV LIFESTYLE生活風格館結合BESV智慧動能自行車、全新的A2H複合式咖啡店及BESV EXPERIENCE體驗活動，以健康、快樂的自行車騎行文化為出發，進一步延伸到輕旅行、飲食、藝術、活動等領域，從食、衣、住、行、育、樂等全生活向度落實推展，帶給消費者全面的健康與快樂。未來的BESV不僅是智慧動能自行車的領導品牌，也將持續朝向全方位生活風格品牌邁進。