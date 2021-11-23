星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、金牛座、雙魚座是天生守財奴，非常重視金錢，甚至到了愛財如命的地步，每分錢都要花在刀口上，絕對不會浪費，給人鐵公雞的印象。

▍1.處女座

處女座非常精明，尤其面對金錢更是斤斤計較，如果與他們來往，一定要把錢算得清清楚楚，他們非常節省，衣服還能穿就不會丟棄，吃飯只求溫飽，很少花錢吃大餐，平時不會花大錢買名牌精品，希望每分錢都花在刀口上，不允許浪費。處女座就算是戀愛時也是如此，尤其是處女男，約會時內心的小算盤就不停的在計算今天的花費，他們不願意花太多錢在娛樂上，有時甚至會讓女方感覺很摳門。

▍2.金牛座

金牛座愛財如命，擁有財富能給他們安全感，因此他們總是很努力賺錢、存錢，是標準的守財奴，絕對不會鋪張浪費，若非必要不會輕易掏出錢包，常常給人鐵公雞的印象。金牛座性格獨立，總是靠自己的力量累積財富，對他們來說賺錢各憑本事，如果缺錢千萬不要找上自己，因為他們很不會催債，很怕被別人借錢，所以喜歡裝窮，在低調的外表下，其實是個隱形富豪。

▍3.雙魚座

雙魚座看似不在乎金錢，其實完全是個守財奴，他們深知賺錢辛苦，所以捨不得亂花錢，生活非常節儉，總是嚴格限制自己的花費，為了省錢，他們會花心思研究怎麼消費最划算，因此常常能在特價賣場看到他們的身影。雙魚座很吝嗇，為了不想要請客，他們常常在朋友和同事面前裝窮，許多人都不知道他們到底有多少財產，他們既會賺錢又會存錢，往往是同年齡層中最有錢的那一個。