桃園機場公司致力運用現代科技，積極提昇機場運作效率與旅客使用經驗，將自12月15日起試辦「One ID 臉部辨識系統」，透過導入生物辨識技術，讓通關、登機流程更為快速，同時減少人員不必要之接觸，強化防疫作為。

為確保「One ID 臉部辨識系統」運作順暢，桃機公司23日邀集各駐站單位進行系統的壓力測試，12月1至14日安排每日兩航班、並於12月15日起正式試辦。One ID試辦作業將持續至明年8月，以期能透過實地測試驗證，獲得未來全面推動與智慧化服務之方向。

桃機公司總經理但昭璧表示，國際航空運輸協會（IATA）自2019年便開始推廣「One ID」計畫，提倡以生物辨識技術，讓旅客方便登機，在當今新冠肺炎疫情仍未解除之際，非接觸式的服務導入更顯重要。

「One ID臉部辨識系統」可有效節省人力，屆時營運單位僅需安排基本人力於現場協助有特殊需求的旅客。(圖/桃機公司提供)

但昭璧指出，經過半年的籌備，正式向外發表「One ID 臉部辨識系統」，就是結合生物特徵、旅客登機證，以及出境證照、主要的目的希望能簡化出境程序，在這個系統裡面，旅客如果願意參加、使用這樣子的機制，只要在報到櫃台，或者自助報到機上加入測試行列，就可從領登機證，一直到正式的登機，都不用再取出護照，旅行證件現在只有在移民署的證照查驗櫃檯，才需要依法令規定再拿出來一次，藉由這樣的系統，在疫情期間也可減少接觸式感染，除了方便之外，也有防疫的作用，希望測試都能夠很成功。

但昭璧強調，桃機公司自2019年起即按國際 One ID 精神進行規劃，期間感謝航空公司及政府相關部門的共同合作，才得以順利推動。期望透過新科技的導入縮短旅客排隊等待之時間，提前為疫後的旅運量復甦做好準備。

One ID 試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別。

桃園機場「One ID 臉部辨識系統」只需透過鏡頭讀取臉部特徵，就能快速辨識身分通過閘門，減少排隊時間，大幅提升旅客智慧機場使用體驗。疫情期間使用One ID亦有助防疫，除可減少人員間接觸外，透過閘門結合體溫偵測功能，旅客在進入安檢閘門時即可自動量測，一旦體溫超過37.5℃將有紅燈警示落實防疫作為。

對機場營運者與航空公司而言，「One ID 臉部辨識系統」將可有效節省人力、降低人為錯誤機率，並提升服務效率。目前旅客於安檢口與登機門的身分識別，需仰賴人工查驗護照與登機證，透過臉部辨識技術，將能夠大幅減少此類手續重複性、例行性高的工作量，屆時僅需安排基本人力於現場協助有特殊需求的旅客，讓節省下來的人力可專注於更有價值的業務，為旅客打造更客製化與貼心的服務。

桃機公司深知旅客個人資料與機場使用體驗同等重要，因此在打造順暢的通關與登機體驗時，亦全力確保相關個資的安全性。桃園機場「One ID 臉部辨識系統」試辦期間採自願性方式，旅客可自行決定是否於報到時建立專屬資料。上述資料僅用於驗證乘客身分與當次登機旅程，並使用封閉型VPN網路進行傳輸，且在班機起飛後自動刪除，避免隱私侵犯與個資外洩。