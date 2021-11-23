單親媽媽林淑萍擺麵攤為生，撫育女兒，疫情期間苦熬過來，獲選自強家庭，將於12月5日嘉義家扶中心舉辦的歲末冬暖親子嘉年華活動中接受表揚，家扶中心並將發送暖心福袋給弱勢家庭。

林淑萍結婚後飽受丈夫酗酒、惡言相向之苦，精神上承受極大的壓力，但她為了給孩子一個完整的家而隱忍，身心長期被折磨，女兒也抑鬱寡歡，她驚覺媽媽不快樂，女兒也不會快樂，終於痛下決心尋求單飛，4年前離婚，她獨自扶養照顧女兒。

林淑萍在廟口擺小吃攤賣麵為生，幾乎全年無休，收入勉強能維持家計，但疫情期間麵攤的生意銳減，經濟窘迫，她找兼職工作應急，代工包水餃、到餐飲業做內場工作，才熬過疫情，隨著疫情逐漸趨緩，麵攤生意也漸趨穩定。

林淑萍與就讀高二的女兒感情好，女兒從小就養成獨立自主的習慣，下課後會幫忙家務如洗衣、拖地等，假日也會主動到麵攤當小幫手，課業學習成績也表現優異。

嘉義家扶中心表示，林女士不畏逆境，自立自強，以身作則教育女兒勇敢面對逆境，相信努力能帶來改變，樂觀積極的精神，令人感佩，獲選為自強家庭，將與其他9個自強家庭一同接受表揚。

嘉義家扶中心表示，家扶中心從嘉義縣市共840戶扶助家庭中，票選出10戶自強家庭，於12月5日舉辦寒冬暖心的親子嘉年華會中表揚，也將發送暖心福袋（內有小家電、米、衛生紙等日用品），邀請大家加入扶幼行列，一起為弱勢家庭加油打氣。

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