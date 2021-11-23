央行今公布10月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.167％，較9月的1.224％下降0.057個百分點，係因利率較低的地方政府借款及大額公營事業貸款增加，加以部分銀行承做利率較低的企業貸款案，致週轉金及資本支出貸款利率下降。若不含國庫借款，則110年10月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.191％，較9月的1.253％下降0.062個百分點，創民國93年1月以來新低。

雖然110年10月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.191％，創新低。但10月五大銀行新承做購屋貸款利率和金額均較9月雙揚，10月五大銀行新承做購屋貸款利率為1.351%，月增0.005%，而貸款金額為629.56億元，月增74.04億元。

央行表示，10月六都買賣移轉棟數較9月增加11.34%，年增為9.35%，結束了連3個月雙位數的年減走勢，10月買氣回籠係受疫情趨緩遞延買氣出籠所致；至於房貸利率略為走揚，也和央行10月初召集銀行開會，提醒銀行遵循授信風險訂價原則有關。央行認為房市交易活絡，和台商回台設廠帶動房市買氣有關。

央行在今年10月1日召開研商「強化本行選擇性信用管制措施執行成效」會議，重申銀行應落實授信風險定價原則。為瞭解銀行辦理央行選擇性信用管制措施情形，並強化管制措施執行成效，央行邀集36家本國銀行及中華民國信用合作社聯合社召開會議，促請金融機構辦理不動產抵押貸款業務應遵循以下事項審慎辦理：一、重申銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則。二、銀行辦理不動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。

央行經研處副處長蔡惠美表示，央行選擇性信用管制是有成效的，央行和金管會都不樂見銀行將授信過度集中在不動產。