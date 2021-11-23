歐股周二早盤跌到近三周低點。歐洲新冠病例數的飆升以及對升息的擔憂，打擊了市場信心。

周二泛歐Stoxx 600指數早市下跌5.79點或1.12%，為480.04點。而亞洲股市在周二也追蹤了華爾街表現而普遍下挫。美聯準會主席包威爾(Powell)獲得續任，讓股市增強對2022年美國升息的押注。

科技股暴跌2.5%。市場對於高利率環境的前景看法，減弱了高成長股票的吸引力。

旅遊股下滑0.9%。由於新冠疫情惡化，美國對德國和丹麥發出旅行警訊。

石油股跌0.3%。人們越來越預期美國、日本、印度即將釋出原油儲備，以抑制油價。

整體來說，圍繞在第四波疫情的不安情緒正在增加，將阻礙歐洲經濟復甦。而目前各國央行也準備撤回寬鬆貨幣政策，也把投資人拉出股市之外。

德國重工業集團蒂森克魯伯(Thyssenkrupp)大跌6.2%，為10.55歐元。新聞媒體報導，瑞典維權基金Cevian正在配售蒂森克魯伯6.9%股份，降低持股。