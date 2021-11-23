記憶體模組廠廣穎(4973)董事長陳慧民表示，公司近年調整產品線以及地區占比，加上增加DRAM及電競業務，且預期明年在成熟及新興市場會有更多發揮空間，對明年公司營運展望正面。

廣穎今日下午舉行業績說明會，董事長陳慧民說，廣穎成立於2003年，期間曾經歷過俄羅斯與烏克蘭戰爭、隨身碟及記憶體市場萎縮等衝擊，不過18年來每一年都賺錢。

陳慧民表示，廣穎成立後主攻新興市場，2015年新興市場占公司業績比重七成，但先前幾年新興市場幣值貶值也造成公司曾受匯率衝擊，目前新興市場占公司業績比重已降至四成。

廣穎以往隨身碟及記憶卡占整體業績比重曾高達六成，目前也已降至二成比重。廣穎持續多元產品布局，DRAM及電競占比從過往11%多提高至逾17%，並持續看好明年電競發展。

陳慧民表示，廣穎的競爭優勢在於致力全球在地化經營，打造國際品牌，目前全球共有18個據點，銷售超過140個國家，交易客戶逾2600家。目前，廣穎逾七成的營收來自於有在地經營的國家地區。

展望明年，陳慧民表示，廣穎明年在成熟及新興市場會有更多發揮空間，在工控、電競市場將有不錯機會，明年營收及獲利展望正面。

廣穎布局博弈市場也有不錯進展，順利通過驗證，成為中國彩票機合格供應商。未來將積極參與全球博弈相關展覽，提升知名度。

受到疫情以及缺料影響，廣穎前三季營收30.15億元，毛利率12.17%；淨利3114萬元，每股淨利0.49元。另外，廣穎長期投資矽創，雖未列入損益，列為資產損益表下的業主權益增加了6億元。