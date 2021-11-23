元宇宙（Metaverse）、5G、人工智慧（AI）等各式延伸服務帶動全球「算力」（Computing Power）商機爆發，鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)為滿足各國大舉布建聯網基礎需求，今年Wi-Fi 6相關設備出貨已超過3000萬套，主要提供給日、韓電信業者及設備商。

據法國研調機構Yole Development統計，由中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）與AI加速器構成的數據中心邏輯晶片市場，規模將自2019年的180億美元成長到2025年的330億美元，其中又以GPU、AI加速器成長較為明顯。

公開資料亦顯示，包括蘋果、谷歌、英特爾、微軟均將自行研發的運算晶片視為重要武器。輝達在剛落幕的GPU技術大會上，也探討攻公布汽車、AI、數據中心及醫療保健等熱門服務，與元宇宙相關的虛擬世界與數位孿生項目則備受巿場矚目。

在元宇宙、5G、AI等各種延伸服務帶動下，全球數據總量呈現幾何式成長，大數據點燃了全球新能源車和元宇宙商機的算力（Computing Power）商機。工業富聯指出，隨著算力＋區塊鏈、5G+Wi-Fi 6及訊息安全發展融合，三者已結合為有機智慧體。

工業富聯表示，針對GPU算力業務布局，已蓋括新能源車自動駕駛（ACU）、元宇宙的商業／工業／娛樂應用，以及數據中心及AI高速運算等領域。而新能源車相關運算產品需求又急又大，目前設計生產的L3、L4產品皆已量產，L5產品亦已進入排程。

元宇宙領域方面，工業富聯聚焦企業、行動及設位三大領域，在5G、Wi-Fi 6、智慧家居、傳感器等基礎設施產品均有穩定大客戶，運用於專業工作站、PC、行動裝置、擴增／虛擬實境（AR/VR）、遊戲主機的GPU產品亦已出貨至全球，滿足大量數據運算需求。

至於工業富聯強項的數據中心高速聯網方案，運用AI和高速運算（HPC）建構而成的超級GPU運算平台、AI及深度學習GPU工作站，具備較強的一站式技術服務實力，獲知名大型客戶青睞，亦有智慧眼鏡／觸覺、手勢、聲音識別系統／神經介面等人機互動設備產品。