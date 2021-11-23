台東太麻里緊臨台9線的宮廟旁，出現長鬃山羊逛大街，信徒嘖嘖稱奇。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真）

台東縣太麻里鄉緊鄰南迴公路的寺廟代天宮，竟然出現1隻原本生活在中、高海拔的保育類野生動物長鬃山羊，信徒嘖嘖稱奇，廟公陳清義說，長鬃山羊在廟旁廣場逛大街，除了代表保育很成功以外，也會為廟裡帶來好事，是個好兆頭。

從廟裡的監視器可以看到，1隻體長約1公尺的長鬃山羊，沿著後山的走到廟前廣場，還近距離欣賞了一下對面的無敵海景，及省道上呼嘯而過的車輛，沒一會又小跑步到廟裡，和廟公對望了一會後，沿著省道下方小路離去，全程不到1分鐘，住在當地的82歲阿嬤說，村莊裡從沒看過山羊逛大街。

廟公陳清義表示，以前也只看過山羌，山豬，這次長鬃山羊現蹤還是頭一遭，研判牠是從後山的產業道路下來，步下階梯後在廟前廣場亂逛，當時對望也嚇了一跳，不知是什麼大型動物，後來和信徒看了監視器，才知道是本土種的長鬃山羊。

位在太麻里華源村的新吉代天宮，原本主神是虎爺，後來改祀吳府三千歲，80年來一直是地方的信仰中心，陳清義認為，長鬃山羊現蹤這是好兆頭，可能是神明指示要好好愛護動物，除了見證保育有成以外，也代表三陽開泰，廟的信仰和業務，也會蒸蒸日上。

據了解，台灣長鬃山羊被列為二級保育類野生動物，也是台灣唯一的野生牛科動物，一般都分布在低海拔山麓至海拔3500公尺的山區，並以中高海拔的原始針葉林較常見，近幾年隨著保育工作推展有成，族群數量有增加趨勢。