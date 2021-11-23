環保署12日進行台北捷運環狀線東環段專案小組審查，由於路線行經都市區域，環評委員認為需要補充許多資料，並重新檢核空氣污染防制相關法規修正，檢核本案施工、營運期間捷運機廠、沿線車站衍生空氣污染增量影響及估算依據，強化補充影響減輕措施，相關資料仔明年1月底前補正擇期再審。

開發單位台北市捷運局表示，東環段兩端點銜接環狀線北環段與南環段，分別在劍南路站與動物園站銜接，全線採地下化方式興建，全長約13.25公里，設10座地下車站及一座地下機廠，途中經過內湖區、南港區、信義區、文山區、松山區及中山區等地區，可以與捷運民生汐止線、松山新店線、板南線、淡水信義線轉乘，整體計畫期程約12年。

經過閉門會議討論後，最終做出補正再審決議，要求開發單位配合空氣污染防制相關法規修正，檢核本案施工、營運期間捷運機廠、沿線（含車站）衍生空氣污染增量影響及估算依據，強化補充影響減輕措施（含抵換、去化、及吳興國小等敏感點之影響減輕措施等），必須在明年1月底前送抵，後續擇期再審。