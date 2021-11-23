海關辦理充公私貨及進口逾期貨物通信標售，為便利商民押標，新增「銀行本行支票」及「押標金總額未逾新台幣5000元者，得繳納現金」選項，提供投標人多元選擇。

基隆關進一步說明，海關修正「標售貨物及運輸工具須知」規定，押標金除原來可以台銀本票、銀行保付支票繳納外，並新增可使用銀行本行支票，及押標金總額未逾新台幣5000元者得繳納現金的選項。另得標人如有標得貨物數量短少情事，申請退款期限，由原應於提清貨物翌日起「3日」內申請，修正為「3個工作日」內申請，避免因例假日或連續假期影響商民申請退款權益。

基隆關指出，海關標售貨品種類豐富，包括電子產品、家電用品、汽車、電動車、酒類、衣物寢具各式紡織品、瓷磚、砂輪片、工具機等，原則於每月最後一周星期四辦理開標作業一次，不論個人或廠商均可參加競標，民眾可於開標日前一星期，至該關網站標售公告專區項下瀏覽。