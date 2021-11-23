股債操作告捷，使合庫金控旗下銀行與人壽雙雙大發投資財。根據合庫金在23日法說會上所揭露的數字，不論是銀行、或是人壽，今年獲利大幅成長均與股債投資大有關係，其中，合庫銀行在股債方面的投資，合計資本利得加息收，對銀行獲利貢獻的佔比已達25％至30％，再創歷年高峰。

根據合庫金在法說會上揭露數字，合庫銀行財務投資方面在九月底，不含股利或債息收入，光是金融商品主要以資本利得為主的淨收益，就已有55.17億，對銀行獲利貢獻約13.21％，若加計財務投資的股息、債息等利息收入，則佔比更拉高至25％至30％，而財務投資的成長獲利成長率和全行獲利成長率貼近，均超過3成。

據了解，合庫銀在近一個月來進出調節台股部位之後，淨水位大約在350億左右；對此合庫金指出，其中股息較去年成長最為顯著，若以商品別來看對財務投資的貢獻度，債券資本利得佔比11％，股票佔比26％，息收佔比40％，兌換損益佔比8％；而受惠於股市成交量，合庫證券經紀業務也明顯增加，佔比獲利超過70％。

合庫人壽今年獲利也成長超過3成，除了保費成長3成之外，財務投資也有相當貢獻。合庫人壽說明，保費成長主力來自於投資型保單與房貸壽險，房貸壽險的增加主因銀行房貸量的增加，以及跟分行的配合；對於股債資本利得，合庫人壽總經理沈玫君說明，合庫人壽來自股票股利及利得，較去年佔比2倍以上比率成長，其中股票獲利最可觀，債券佔比59％，其他都是股票收入。不過對明年，合庫人壽同樣持保守看法，認為明年度有很多不確定性，抱持審慎態度，會維持與今年相當的獲利水準，但不會過度樂觀。

而受惠於海外不良資產回收處份有成，合庫金資產品質包括備抵呆帳覆蓋率等亦大有進步。合庫金指出，前三季回沖12億多，主因海外不良資產收回，另外房市景氣好，使國內法拍速度也加快。合庫銀也指出，9月底大陸曝險部位622.42億，佔淨值比重為26.56％，授信、拆款、投資均較去年同期減少。