臺灣企銀支持性別平等及職場友善，鼓勵女性、離島居民及中高齡者發掘潛力，積極配合政府政策推動「微型創業鳳凰貸款」及「青年創業及啟動金貸款」，截至今年10月底，臺灣企銀推動二項政策性專案貸款已累計承作22816件，累計貸放金額167.97億元，市占率皆居同業之冠。

臺灣企銀表示，臺灣企銀辦理二項貸款，目前女性創業貸款人數為6112人，貸放餘額36.46億元，相較去年底女性創業貸款人數2168人及貸放餘額12.37億元，分別成長182％及195％，協助女性創業成果豐碩，且臺灣企銀長期推廣「微型創業鳳凰貸款」，穩健女性創業資金需求，多次獲得勞動部表揚，顯見臺灣企銀發揮金融影響力支持女性創業，獲主管機關肯定。

臺灣企銀致力於提供女性友善貸款金融服務，成為女性企業家強大後盾，如有一位具多年醫療產業經驗的李小姐，自行創立醫療輔具及運動護具品牌事業初期，面臨資金缺口，憑藉著臺灣企銀提供的「微型創業鳳凰貸款」支持，加上李小姐自身專業知能、毅力及家人的愛，讓她無後顧之憂的投入研發新品，推出兼具輕透與舒適設計之產品，並標榜MIT生產製造，成功拓展品牌至東南亞各地，更榮獲「2020微型創業楷模」。

臺灣企銀觀察，近年全球因中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，造成薪資凍漲及失業危機，讓不少人萌生離職創業、實現自我的想法，臺灣企銀為活絡創業市場，落實普惠金融，持續配合政府推動各項相關貸款，為創業者挹注資金活水，促進多元創業市場發展，發揮中小企業專業銀行角色，善盡企業社會責任。