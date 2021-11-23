大到不能倒的銀行，一旦出問題恐危及整體金融市場，必須預作準備。金管會23日公布，2021年度台灣系統性重要銀行（D-SIBs），仍與2020年相同，即中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行及第一銀行等，六家銀行目前都符合今年的資本適足率門檻、且通過壓力測試，並交出首次「經營危機應變措施」，也就是所謂的大銀行的「生前契約」。

銀行局主秘侯立洋表示，由於這些銀行規模極大，一旦出現流動性風險、資本適足率不足或重大經營危機時，都必須預先準備，如緊急增資、處份資產、裁撤分行、停止部分業務等，避免波及其他金融機構，目前這六家銀行都已交出其經營危機應變措施，先由存保公司進行初步檢視合理性、可行性及妥適性，金管會再作最終檢視是否過關。

同時金管會再次重申D-SIBs是金融市場具有領導性地位的銀行，期許六家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面等要起示範作用，即要作模範生，侯立洋表示，金管會會特別關注這六家銀行，若出現不妥適行為、犯錯，也會更嚴格檢視及處理，如先前兆豐銀行房貸被詐貸，即有因其為大型重要銀行，所以罰鍰1千萬元。

這六家銀行除了每年要壓力測試、要立生前契約外，資本適足率也要比一般銀行高，一般銀行普通股、第一類資本及整體資本適足率要達7％、8.5％及10.5％，這六家銀行到2025年要達11％、12.5％及14.5％，今年前五家即要達8％、9.5％及11.5％，一銀因為晚一年被指定所以少0.5個百分點，目前六家都過關，但若以2025年的標準來看，侯立洋說兆豐銀及一銀仍未完全達標。

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化國內具系統重要性銀行的風險承擔能力，降低如果發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會邀請中央銀行、財政部及中央存保公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，並在同年公布次一年度D-SIBs的五家銀行，2020年增列一銀。

被指定為D-SIBs的銀行，應從被指定日的次年起，分四年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向金管會申報「經營危機應變措施」，及每年辦理並通過二年期的壓力測試。但為了因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自2022年至2025年分四年提列完成；至於「經營危機應變措施」的首次申報時間亦延至今年8月底前申報。

金管會表示，目前六家D-SIBs的資本適足比率均符合當年度的最低資本要求，並已向金管會及存保公司申報經營危機應變措施。另六家D-SIBs所辦理「110年度監理壓力測試」的結果均符合合格標準。