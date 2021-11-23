海南省人民政府網站今（23）日披露《海南省金融業「十四五」發展規劃》，提出推動海南銀行實現國際化、綜合化、專業化經營，深化省農信社聯社體制機制改革，積極推動數位人民幣在海南的試點和推廣，展開數位人民幣跨境支付試點。

《發展規劃》指出，將在全島全域展開數位人民幣試點，探索具有海南自由貿易港特色的數位人民幣應用場景；規劃並提出目標，至2025年，金融業增加值要達到1000億元人民幣，金融行業占GDP比重達到10％。

規劃並稱，依法依規加快建設海南國際清算所，建設國際智慧財產權交易所，規範探索智慧財產權證券化。推進國際能源、航運、產權、股權和大宗商品等交易場所國際化發展。

規劃指出，圍繞海南自由貿易港建設目標，堅持金融服務實體經濟，構建完善的金融要素市場，不斷擴大金融業對內對外開放，加快金融改革創新，積極推動跨境貿易及投融資便利化，建立健全金融風險防控體系，到2025年初步建立與高水準自由貿易港相適應的金融體系。

大陸國務院辦公廳11月初發文推動生活性服務業補短板，要求積極有序擴大對外開放。完善外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度。支持粵港澳大灣區、海南自由貿易港、自由貿易試驗區依法簡化審批流程，更大力度吸引和利用外資。