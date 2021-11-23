遠東航空去年初遭民航局廢照，遠航董事長張綱維提起上訴，明天將召開準備庭。開庭前夕，張綱維再度召開記者會表示，目前航空貨運景氣不錯，他已經找到策略性投資人，可注資遠航10～30億元不等，希望明天會有好消息，也說上周他爭取復照復飛消息出來後，已有員工向他表達重回遠航意願。

張綱維今日召開「別笑張綱維-偷了自己的錢」記者會，現場巧遇遠航前空服員，該名員工也請張綱維加油。張綱維強調，他的目的不是國賠，是希望遠航復照，遠航停機棚、維修廠及總公司都還在，要將MD-82型舊機改為貨機載貨。

張綱維說，他被北檢羈押11個多月，待在看守所裡的密閉空間，生不如死，父母也跟著蒙羞，不認罪的信念，是不能讓父母及家人蒙羞，所以才會出來爭個公道，強調民航局自己很清楚廢照的決定是錯的，希望明天雙方能夠順利和解。

遠航2019年底因資金調度不善、公司跳票，張綱維當時留下遺書並關掉手機，導致下屬未經他授權就宣布暫時停飛所有航線，隨後張綱維申請復飛，民航局遂於2020年1月31日引用民航法規定，撤銷遠航航線與航班及運輸業務許可證。

張綱維因不服民航局裁處，隨即向交通部訴願委員會提出訴願，但訴願裁定民航局欠缺管轄權而撤銷原處分，之後交通部再行發文撤銷遠航執照。而張綱維將在明日的訴願庭提出和解，希望民航局能夠恢復遠航執照，否則就會提出國賠。

張綱維表示，民航局的越權廢除遠航執照，造成遠航營業損失至少20億元，另外就是遠航的執照價值約20億元，再加上遠航這個60幾年的公司，商譽損失約10億元，國賠金額上看50億元，這筆金額一旦判賠，將是由全民埋單。