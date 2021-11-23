一隻西伯利亞白鶴最近現身在宜蘭市延平里開興廟附近農田，吸引大批賞鳥民眾拍攝、欣賞，但因農路路寬有限，影響民眾出入，今天（23日）宜蘭市長江聰淵前往開興廟，除設置告示牌提醒民眾利用臨時停車區，也請里長協調農民避免使用農藥，提供白鶴友善環境。

江聰淵表示，西伯利亞白鶴來到延平里已經一周，這一周大批民眾前往，但車輛停在農路影響交通，延平里長林水蓮是開興廟的主任委員，廟方提供空間讓民眾停車，民眾可將車輛停妥後步行賞鳥。

他表示，停車問題外，現在正要進入春播的期間，農民為了清除福壽螺可能會使用農藥，但恐危及白鶴生命，所以請里長向農民宣導，在年底前，在白鶴現蹤的3公頃農地中不要使用農藥，他會彌補農民收成上的損失。

延平里長林水蓮表示，白鶴雖然有時會飛到其他地方，但多在開興廟旁農田棲息，會與農民溝通暫時不要使用農藥，白鶴剛現蹤時，連中南部的民眾都慕名而來，但造成地方交通上的困擾，希望賞鳥的民眾可以配合，將車輛停在開興廟停車場。

2014年西伯利亞白鶴渡冬於新北金山區，歷經521天的棲息，當地農民也與白鶴也建立起共存的生活型態及情感，江聰淵說，會與新北金山老農洽詢，盼老農可以協助技術指導，市公所也會接洽學術單位或相關團體，研擬出與白鶴共存的友善環境。