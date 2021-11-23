逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，Facebook宣布改名Meta後掀起元宇宙旋風，包括宏達電、位速、建漢、威盛、鈺創、智原、晶宏、中光電等沾上邊的公司股價水漲船高。但漲多終會回檔、低估終會回歸價值，在漲跌循環的過程裡，投資人容易被當前的熱門股給吸引，但若缺乏基本面支撐，一旦籌碼傾倒出來將會不可收拾。

以新創公司比喻，電動車是在高速成長的階段，而元宇宙尚在種子輪。相對元宇宙的虛，更襯出電動車的實。特斯拉從2003開始投入電動車距今超過17年，隨多國政府逐步淘汰燃油車、碳化矽的技術增加續航力、百萬元內的平價電動車推出，綜觀所有條件，電動車已是成熟的市場。

美國電動車新創公司Rivian於10日在納斯達克上市，成為今年規模最大，也是自1995年以來美國第7大的IPO案 ，足見市場對電動車的未來性寄予厚望。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。